Президент Южной Кореи: Токио должен извиниться за "женщин для утешения"

Япония настаивает на том, что уже приносила извинения за содеянные во время войны преступления всем пострадавшим странам.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на ежегодной пресс-конференции в среду заявил, что для решения проблемы "женщин для утешения" Япония должна извиниться "от всего сердца", передает РИА Новости.

"Проблема будет по-настоящему решена, когда Япония от всего сердца принесет извинения, а пострадавшие смогут ее простить", — сказал президент. При этом он подчеркнул, что двустороннее соглашение 2015 года, по которому Япония выплатила 1 миллиард иен (около 8 миллионов долларов) для решения проблемы, является "официальным".

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. Япония подписала соглашение с Южной Кореей на условиях того, что оно станет "окончательным и не имеющим обратного хода", для нормализации отношений, в которых наблюдалось заметное охлаждение из-за разных взглядов двух стран на эту проблему. Япония настаивает, что на сегодняшний день не найдено документов или свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время войны со стороны японской армии или администрации.

Эта официальная позиция не раз озвучивалась Японией и в ООН. В частности, в феврале 2017 года представитель японского МИД подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи", которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения".

В 1980-е годы Ёсида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.

Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.

В том, что касается извинений, то Япония настаивает на том, что уже приносила извинения за содеянные во время войны преступления всем пострадавшим странам, а по двустороннему соглашению 1965 года, подписание которого декларировало решение всех проблем в отношениях в прошлом, Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов.

фото: spletnik.ru