Базовая пенсия в Казахстане увеличится в 1,8 раза - Назарбаев

В Казахстане базовая пенсия увеличится в 1,8 раза. Об этом сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе анонсирования ежегодного Послания к народу Казахстана, передает Zakon.kz.

«В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50%, в зависимости от подтвержденной квалификации», - сообщил Назарбаев.

Президент подчеркнул, что все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя, отметил глава государства.

Назарбаев также подчеркнул, что в здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

«В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии на 29%, солидарные - на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования - до 29%, госслужащих -на 30%. Эта тенденция будет продолжена», - отметил президент.