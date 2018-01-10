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Назарбаев поручил увеличить площадь жилья казахстанцев

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил увеличить площадь жилья казахстанцев, передает Zakon.kz.

Об этом Глава государства сказал в анонсе ежегодного Послания народу Казахстана.

«Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставятся новые задачи - на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас», - сказал глава государства.

 

10 января 2018, 09:35
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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