Назарбаев высказался по поводу самозанятых граждан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана затронул вопрос самозанятого населения, передает Zakon.kz.

"Резервом экономического роста являются самозанятые и безработные. Я не раз требовал разобраться по вопросу самозанятых. Министерство труда и социальной защиты населения проявило безответственность и поверхностность в этом деле", - сказал он.

По словам президента, необходимо предоставить больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную занятость – открыть собственное дело или получить новую профессию и устроиться на работу. Заслуживает поддержки работа НПП «Атамекен» по обучению бизнесу.

"Важно расширить охват этих категорий населения Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, усилив ее инструменты. Процесс регистрации самозанятых нужно максимально упростить, создать условия, при которых будет выгодно добросовестно исполнять свои обязательства перед государством", - считает глава государства.

Он отметил, что казахстанцы должны иметь возможность сравнительно быстро найти новую работу, в том числе и в других населенных пунктах страны.

По его мнению, требуется полномасштабное внедрение единой электронной биржи труда, где должна консолидироваться вся информация о вакансиях и лицах, ищущих работу. Не выходя из дома человек сможет пройти тесты профориентации, узнать про учебные курсы, меры господдержки и найти интересную работу.

"Трудовые книжки тоже следует перевести в электронный формат. Закон по электронной бирже труда необходимо принять до 1 апреля 2018 года. Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь. Пенсионная система теперь полностью привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию. В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности. В системе социального страхования также будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат", - подытожил он.

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Фото: Sputnik Казахстан