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10 января на большей территории Казахстана снег, метель и туман

10 января 2018, 09:47

Лишь на крайнем юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с этим в большинстве областей пройдет снег, усилится ветер с метелью, ожидается туман, гололед, лишь на крайнем юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

В Карагандинской области усилится ветер 15-20, местами 25 м/с, в отдельном районе ожидается метель, гололед.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в отдельных районах ожидается метель, гололед.

В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, в отдельных районах ожидается метель, туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области – местами туман.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается метель, туман, ветер 15-20 м/с, в Атырауской, Мангистауской областях – местами гололед.

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем местами ожидается метель, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

Фото с сайта imgbb.ru


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