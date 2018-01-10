Атырауский НПЗ оштрафовали на 22 млн тенге

Экологи оштрафовали Атырауский нефтеперерабатывающий завод. 22 миллиона предприятие выплатит за загрязнение атмосферы региона, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Сверхнормативное загрязнение произошло 11 декабря, когда на АНПЗ произошел пожар на линии трубопровода, по которому нефть идет на переработку. В атмосферу были выброшены сверхлимитные объемы сажи, диоксида азота и диоксида серы.

В результате пожара одна из установок несколько дней простаивала.

Жолдаскали Телагысов, и.о. руководителя Департамента экологии по Атырауской области: «В настоящее время завершается подсчет вреда, нанесенного экологии региона выбросами в атмосферу во время пожара. Поэтому, кроме административного штрафа в 22 миллиона тенге, предприятию предстоит заплатить штраф и за ущерб».