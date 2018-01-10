В каком регионе Казахстана регистрируют больше всего машин

С января по декабрь 2017 года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции 1 040 153 единиц техники, что на 18% больше, чем за весь 2016 год. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на АКАБ.

Средний темп роста регистраций за месяц в 2017 году составил 2,5%. Из них 969 244 - техника, сменившая владельцев. Количество первично регистрируемых автомобилей - 70 909 ед., что на 9% больше, чем за 2016 год.

По итогам декабря количество поставленных на учет автомобилей достигло 89 313 единиц, превысив аналогичный результат 2016 года на 10%. Из общего числа регистраций основную составляют перепродажи б/у машин, а также установка ГБО, замена документов и прочие действия граждан с автомобилями. Тем не менее, декабрь прошедшего года оказался лидером по количеству первичных регистраций автомобилей.

По итогам 2017 года лидером по количеству регистраций стала Алматинская область. Здесь было поставлено на учет 148 786 единиц автотранспорта. В декабре эта область также осталась на первом месте с итогом 13 192 регистрации.

Самыми активными регионами области в 2017 году были Талдыкорган, Каскелен и Талгар - здесь поставлено на учет 13 127 авто, 8 747 авто и 6 407 авто соответственно.

На втором месте по общему количеству регистраций находится Южно-Казахстанская область. За прошлый год здесь поставлено на учет 138 690 автомобилей, при этом по итогам декабря область также занимает второе место. За прошедший месяц здесь зарегистрирована 12 361 единица техники. При этом самым активным регионом в области является Абайский район, здесь с начала года поставлено на учет 18 074 единицы автотранспорта.

Третье и четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения Алматы и Астана. Их показатели за последний месяц - 11 375 единицы и 6 789 единиц. Такие же позиции они занимают и по итогам 2017 года.

С начала года 130 685 автомобилей было поставлено на учет в Алматы и 85 126 авто в Астане.

Меньше всего автомобилей регистрируют в Северо-Казахстанской области - за 12 месяцев прошедшего года там поставлено на учет 27 412 единиц автотехники, при этом почти 50% всех регистраций приходится на Петропавловск, это 13 635 штук авто за указанный период.