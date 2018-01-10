Серийный электрокроссовер Nissan IMx построят на «оригинальной» платформе

В конце прошлого года японская компания Nissan официально представила на Токийском автосалоне концепт электрического внедорожника IMx Concept, который в ближайшие годы получит серийную версию.

В момент презентации концептуального прототипа сообщалось, что серийная версия Nissan IMx Concept будет основана на платформе электрокара Nissan Leaf нового поколения. Однако теперь стало известно о том, что в основе модели будет лежать «оригинальная архитектура».

Об этом в интервью иностранным СМИ рассказали официальные представители японского бренда в рамках стартовавшей выставки потребительской электроники CES-2018. В беседе с журналистами исполнительный вице-президент Nissan по глобальному маркетингу и продажам Даниэль Шиллачи (Daniele Schillaci) отметил, что «новый электрический кроссовер будет ездить на специальной платформе».

Никакой дополнительной информацией о шасси нового электрического кросса, созданного по мотивам концепта Nissan IMx Concept, официальный представитель японской марки не рассекретил. Как отмечают наши коллеги, в основе электрокара всё-таки окажется «тележка» модели Nissan Leaf , но серьёзно модернизированная.

В качестве напоминания, скажем, что концепт Nissan IMx Concept будет оснащён парой электрических моторов, суммарной отдачей порядка 430 лошадиных сил и 516 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода – около 600 километров. Помимо этого, прототип мог использоваться, как «виртуальная электростанция, возвращая неиспользованную электроэнергию».

Ожидается, что новый серийный электрический внедорожник японского бренда Nissan, построенный по лекалам концепта IMx Concept, официально дебютирует до конца текущего десятилетия.

Via livecars