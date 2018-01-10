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«Выросший в космосе» на 9 сантиметров японец признался в ошибке

10 января 2018, 10:06

Он извинился за фейковую новость и отметил, что не чувствует болей в спине, которые должны были возникнуть при расширении зазоров между костями позвоночника.

Японский астронавт Норисигэ Канаи, который ранее сообщил, что вырос в космосе на девять сантиметров за три недели, признался, что произошла ошибка в измерениях. Ее помог обнаружить российский коллега на Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем Twitter.

«Российский командир [командир экспедиции Антон Шкаплеров] сказал, что девять сантиметров — это слишком много. Я сам провел измерения, и оказалось, что мой рост составляет 182 сантиметра — это всего на два больше, чем на земле», — написал японец.

Канаи извинился за фейковую новость и отметил, что не чувствует болей в спине, которые должны были возникнуть при расширении зазоров между костями позвоночника.

«Теперь я спокоен — смогу уместиться на сидении "Союза"», — добавил он.

О необычно большом увеличении роста Канаи объявил 9 января. По словам японца, он прошел медицинское обследование, где были измерены физические параметры его тела.

Экипаж в составе россиянина Антона Шкаплерова, американца Скотта Тингла и японца Норисигэ Канаи прибыл на МКС 19 декабря 2017 года. В рамках миссии космонавтам предстоит провести 51 научный эксперимент.

Источник: Lenta.ru

Фото: POOL New / Reuters


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