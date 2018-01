Облигации каких международных финорганизаций могут приобретать казахстанские банки

Постановлением правления Национального Банка РК от 29 ноября 2017 года установлен перечень международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность, сообщает Zakon.kz.

В этот перечень вошли:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (the Asian Infrastructure Investment Bank);

Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

Африканский банк развития (the African Development Bank);

Евразийский банк развития (the Eurasian Development Bank);

Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);

Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);

Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);

Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);

Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development).

Также установлены требования к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность:

- облигации, имеющие статус государственных эмиссионных ценных бумаг Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущены Министерством финансов РК и Национальным Банком РК;

- облигации, выпущенные местными исполнительными органами республики, включены в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Казахстана;

- облигации иностранных эмитентов имеют рейтинг не ниже «В» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и (или) Fitch) или не ниже «В2» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service);

- облигации эмитентов Республики Казахстан включены в официальный список фондовой биржи страны, за исключением облигаций, находящихся в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» соответствующей площадки официального списка фондовой биржи, или имеют рейтинг не ниже «В» по классификации рейтингового агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Для целей настоящего подпункта, облигации эмитентов Республики Казахстан, являющихся организациями, более 50 (пятидесяти) процентов долей участия в уставных капиталах либо размещенных акций которых принадлежат Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку республики либо национальному управляющему холдингу, признаются как облигации эмитентов Республики Казахстан, обладающие суверенным рейтингом Республики Казахстан;

- облигации, имеющие статус государственных ценных бумаг, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеют суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2018 года и подлежит официальному опубликованию.