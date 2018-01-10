Опубликовано архивное видео о первом визите Назарбаева в США

На своей странице в Facebook пресс-служба Акорды разместила архивное видео о первом визите главы государства в США в 1992 году, передает Zakon.kz.

В рамках этого первого визита были проведены встречи с президентом США Дж. Бушем, госсекретарем Дж. Бейкером, подписан договор о создании совместного с компанией “Шеврон” предприятия “Тенгизшевройл” и ряд других документов.

Напомним, 16-18 января 2018 года состоится официальный визит Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки. В рамках визита планируются встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов. Вместе с тем Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.