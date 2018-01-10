Казахстан возобновил ввоз кондитерской продукции из Кыргызстана

При этом 10 партий каждого наименования, ранее выявленных несоответствующих кондитерских изделий, будут проходят лабораторный контроль.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, снял временные ограничения на ввоз и реализацию в отношении производителя кондитерских изделий Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основанием для отмены является проведение Министерством здравоохранения Кыргызской Республики соответствующих санитарно-противоэпидемических мероприятий, усиление контроля в отношении предприятия Кондитерский дом «Куликовский», а также результаты проведенных контрольных лабораторных исследований продукции, соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В целях снижения риска реализации несоответствующей продукции, Комитетом будет продолжено осуществление мониторинга безопасности продукции вышеуказанного предприятия на стадии реализации, в рамках усиленного лабораторного контроля, который регламентирован соответствующим Решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Данный вид контроля является альтернативой временных санитарных мер и подразумевает, что кондитерские изделия могут ввозиться и реализовывать на потребительском рынке Казахстана, но при этом 10 партий каждого наименования, ранее выявленных несоответствующих кондитерских изделий, проходят лабораторный контроль в течении 3-х месяцев.

Фото с сайта bortnic.com