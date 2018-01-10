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Казахстан возобновил ввоз кондитерской продукции из Кыргызстана

10 января 2018, 10:23

При этом 10 партий каждого наименования, ранее выявленных несоответствующих кондитерских изделий, будут проходят лабораторный контроль.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, снял временные ограничения на ввоз и реализацию в отношении производителя кондитерских изделий Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основанием для отмены является проведение Министерством здравоохранения Кыргызской Республики соответствующих санитарно-противоэпидемических мероприятий, усиление контроля в отношении предприятия Кондитерский дом «Куликовский», а также результаты проведенных контрольных лабораторных исследований продукции, соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В целях снижения риска реализации несоответствующей продукции, Комитетом будет продолжено осуществление мониторинга безопасности продукции вышеуказанного предприятия на стадии реализации, в рамках усиленного лабораторного контроля, который регламентирован соответствующим Решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Данный вид контроля является альтернативой временных санитарных мер и подразумевает, что кондитерские изделия могут ввозиться и реализовывать на потребительском рынке Казахстана, но при этом 10 партий каждого наименования, ранее выявленных несоответствующих кондитерских изделий, проходят лабораторный контроль в течении 3-х месяцев.

Фото с сайта bortnic.com


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