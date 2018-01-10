Какая продукция подлежит в РК санэпидконтролю и надзору

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 17 ноября 2017 года утвержден перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, сообщает Zakon.kz.



Так, в перечень продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, вошли:

Продукция высокой эпидемической значимости:

- Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов;

- Продукция (товары) для детей: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели), искусственные полимерные и синтетические материалы для изготовления продукции (товаров) детского ассортимента;

- Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод, в плавательных бассейнах;

- Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта;

- Продукция, изделия, являющиеся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и продукция (товары), содержащие радиоактивные вещества;

- Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами.

Продукция незначительной эпидемической значимости:

- Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, товары бытовой химии, лакокрасочные материалы;

- Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви;

- Продукция машиностроения и приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами);

- Издательская продукция: учебные издания и пособия для общеобразовательных средних и высших учебных заведений, книжные и журнальные издания для детей и подростков;

- Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке);

- Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь;

- Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том числе производственные отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом);

- Табачные изделия и табачное сырье;

- Средства индивидуальной защиты;

- Пестициды и агрохимикаты;

- Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации;

- Антигололедные реагенты.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.