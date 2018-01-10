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Президент пообещал поднять зарплаты учителям

 

Нурсултан Назарбаев поручил поднять оклады учителей на 30-50 процентов, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Для повышения престижа профессии учителя поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30%», - заявил глава государства.

Обновленное содержание - это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах.

Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление.

«Кроме того, поручаю ввести в 2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями. Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается во всем мире. Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию. В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50%», - сказал Назарбаев.

Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.

 

 

10 января 2018, 10:42
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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