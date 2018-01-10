Двое жителей Жаркента взломали платежный терминал гвоздодером и украли 1,5 млн тенге

Двое жителей Жаркента задержаны по подозрению в краже денег из платежного терминала. По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, похищенная из терминала наличность уже найдена сотрудниками полиции, передает Zakon.kz.

8 января к полицейским Панфиловского района поступило сообщение о краже денег из платежного терминала в одной из гостиниц Жаркента. При выезде на место происшествия выяснилось, что терминал, в ячейках которого находилось около 1,5 миллионов тенге, был взломан с применением металлического орудия.

В течение первых суток стражам порядка удалось установить двух подозреваемых, в возрасте 25 и 38 лет. Они были доставлены в районную полицию.

«Задержанные лица дали признательные показания в совершении кражи. Вся похищенная сумма, за исключением уже потраченных ими 25000 тенге, изъята. Орудием преступления оказался обычный гвоздодер, приобщенный к материалам уголовного производства в качестве вещественного доказательства», - сообщили в областной полиции.

Подозреваемые в порядке ст.128 УПК РК помещены под стражу в ИВС. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.188 ч. 3 УК РК, в ходе которого полицейские Жаркента проверят задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

фото: park174.com