В Казахстане рассмотрено первое уголовное дело в электронном формате

Электронный формат рассмотрения уголовных дел позволит сократить сроки расследований и финансовые затраты.

Первое дело в электронном формате рассмотрели в областном суде ЮКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

21 декабря 2017 года в Уголовно-процессуальный кодекс РК введены поправки, в том числе статья 42-1 «Формат уголовного судопроизводства», позволяющая вести уголовное судопроизводство в бумажном и электронном форматах.

Электронный формат рассмотрения уголовных дел позволит сократить сроки расследований и финансовые затраты, минимизировать риски фальсификации материалов, предоставить доступ к материалам в режиме реального времени, упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов.

Так, в Абайский районный суд Шымкента уголовное дело, преданного суду по п.3 ч.2 ст. 188 Уголовного кодекса РК, поступило в электронном формате.

Согласно обстоятельствам дела, 20 декабря 2017 года примерно в 16.00 часов с целью тайного хищения чужого имущества гражданин А. проник в дом потерпевшей, откуда похитил обогреватель стоимостью 30 000 тенге и скрылся с места преступления. В ходе главного судебного разбирательства стороны пришли к примирению.

Суд освободил А. от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей и возмещением ей подсудимым причиненного вреда. Производство по уголовному делу прекращено.

Фото с сайта buhsoft.ru