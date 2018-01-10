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В 28 км от Алматы произошло землетрясение

10 января 2018, 10:55

Толчки силой 2 балла ощущались в Талгаре.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 января в 09:27:17 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 28 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Талгар-2 балла

Фото: Sputnik Узбекистан.


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