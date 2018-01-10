ПРАВМЕДИА: вебинар по трудовым спорам
Ведущая – эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент кафедры международного права Факультета Международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби Гилёва Наталья Васильевна.
Состоялся вебинар на тему «Обзор Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров»
Ведущая – эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент кафедры международного права Факультета Международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби Гилёва Наталья Васильевна.
Вебинар полезен:
-юристам;
-бухгалтерам;
-специалистам отдела кадров;
-руководителям организаций;
-работникам;
-представителям профсоюзов.
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