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ПРАВМЕДИА: вебинар по трудовым спорам

10 января 2018, 11:00

Ведущая – эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент кафедры международного права Факультета Международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби Гилёва Наталья Васильевна.

Состоялся вебинар на тему «Обзор Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров»

Ведущая – эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент кафедры международного права Факультета Международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби Гилёва Наталья Васильевна.

Вебинар полезен:

-юристам;
-бухгалтерам;
-специалистам отдела кадров;
-руководителям организаций;
-работникам;
-представителям профсоюзов.


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