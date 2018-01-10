Ателье Wheelsandmore добавило мощи и стиля Mercedes E-Class

Как отмечают представители немецкого ателье, новая программа доработок – это нечто большее, чем просто добавление специальных колес на ваш автомобиль. Что же мы имеем?

В первую очередь, модель Mercedes-Benz E400 получает модуль W-Tectronic, благодаря которому отдача стокового двигателя увеличивается до 410 лошадиных сил и 595 Нм крутящего момента. В стандартном варианте эти показатели составляют 333 л.с. и 480 Нм.

Для «заряженной» модели Mercedes-AMG E 43 предусмотрен производительный модуль, благодаря которому мощность стандартного двигателя 39 л.с. и 90 Нм – до 440 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента.

Наконец, если вы владеете флагманской моделью Mercedes-AMG E 63 или E 63 S, вы можете выбирать между двумя разными этапами настройки. Stage I – 650 л.с. и 920 Нм; Stage II – 680 л.с. и 960 Нм.

Помимо всего прочего, немецкий тюнер Wheelsandmore предлагает множество обновлений для внешнего вида автомобилей. Например, чёрный модернизированный седан Mercedes-AMG E63 S получает чёрные 21-дюймовые «катки» особого дизайна, а купе E400 Coupe и кабриолет E400 Convertible оснащены уникальными 21- и 20-дюймовыми колёсными дисками с полированными наружными слоями из нержавеющей стали.

Сколько стоит программа обновлений для Mercedes-Benz E-Class в кузове W213 от немецкого ателье Wheelsandmore, не уточняется. Эту информацию заинтересованные клиенты могут узнать непосредственно во время заказа.

Via livecars