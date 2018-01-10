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В Астане изменена схема движения на одной из улиц

10 января 2018, 11:23

Исключен левый поворот на переулок Ташенова.

ДВД Астаны сообщил об изменении схемы движения на одной из улиц, передает Zakon.kz.

"Управлением административной полиции Департамента внутренних дел Астаны, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, по улице Ташенова произведено изменение в организацию дорожного движения путем исключения левого поворота на переулок Ташенова (со стороны ул.Таха-Хусейна). При этом для заезда на переулок Ташенова рекомендуем осуществлять правый поворот на переулок Ташенова с осуществлением разворота напротив АЗС «Аурика» с дальнейшим движением прямо через улицу Ташенова", - сказано в распространенном сообщении.

фото: Facebook/‎Dinara Yeszhanova


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