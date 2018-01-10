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В Китае появились розовые парковки для женщин

10 января 2018, 11:23

Они в полтора раза шире обычных, окрашены в яркий розовый цвет, а на асфальте — изображение туфли на высоком каблуке.

В Китае появились специальные автомобильные парковки для женщин-водителей, сообщают Vesti.ru.

Они в полтора раза шире обычных, окрашены в яркий розовый цвет, а на асфальте — изображение туфли на высоком каблуке.

Мнения жителей Поднебесной разделились. Одни называют нововведение удобным — такая парковка расположена ближе ко входу в разные учреждения. Для женщин это безопаснее. Но многие заявили, что размеры парковочных мест лишь подтверждают стереотипы, что дамы — не очень хорошие водители.

Фото: EPA


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