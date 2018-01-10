Минобороны РФ установило источник атаки дронов на базу Хмеймим

В официальном заявлении военного ведомства указывается, что атаковавшие объекты в Хмеймиме и Тартусе беспилотники были запущены из района населенного пункта Муаззара в провинции Идлиб, который контролируется отрядами умеренной оппозиции, сообщает ТАСС.

В этой связи Министерство обороны России направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану, в которых указали на «необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов с целью пресечения атак ударных БПЛА».

8 января Министерство обороны России сообщило о том, что в ночь с 5 на 6 января в атаке на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус участвовали 13 БПЛА. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль. Три из них взорвались при посадке, а еще три удалось посадить и захватить невредимыми, после чего их изучением занялись эксперты.

В Минообороны заверили, что материального ущерба российским объектам атака дронов не нанесла, пострадавших при ее отражении также не оказалось.

Фото: Дни24