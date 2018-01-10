Главный тренер баскетбольной «Астаны» отстранен от должности

В связи с низкими спортивными показателями баскетбольный клуб расторг контракт с главным тренером команды Костасом Флеваракисом. Исполняющим обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Астана» назначен Михаил Карпенко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу БК,

Михаил Владимирович Карпенко - российский специалист, тренер с 20-тилетним стажем работы. Свою карьеру Карпенко начал в 1997 году в детско-юношеской спортивной школе, где проработал 10 лет. За время своей рабочей деятельности М. Карпенко возглавлял профессиональный клуб «Автодор» из Саратова, а также работал в баскетбольном клубе «Атаман» из города «Ростов-на-Дону». Предыдущие три сезона специалист провел в актауском клубе «Каспий», где познакомился с казахстанским баскетболом, игроками и особенностями национальной лиги. В нынешнем спортивном сезоне Михаил Карпенко занимал должность ассистента главного тренера баскетбольного клуба «Астана».

Кроме того, в настоящий момент специалист возглавляет тренерский штаб национальной сборной Казахстана по баскетболу. Под руководством Карпенко национальная сборная провела матчи нынешнего сезона без поражений в рамках отборочных раундов на Чемпионат Мира.

В связи с хорошим знанием команды и спортивной составляющей игроков, пониманием основных задач и целей клуба, а также успешными показателями национальной сборной Казахстана, Михаил Карпенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Астаны».

Фото: пресс-служба БК «Астана».