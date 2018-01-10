Концерт «Музыкальный перекресток» состоится в «Астана Опера»

Известный казахстанский скрипач, солист Симфонического оркестра «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и яркий скрипач и дирижер Эльдар Нагиев (Россия – Португалия) представят концерт из цикла «Музыкальный перекресток». Вечер с участием Камерного оркестра «Астана Опера» состоится 13 января в Камерном зале театра.

Эльдар Нагиев – неоднократный победитель международных конкурсов, главный дирижер и художественный руководитель Новосибирского юношеского симфонического оркестра им. В.Я. Янковского, солист оркестра и ассистент дирижера Новосибирского театра оперы и балета. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, стажировался в Музыкальном университете города Граца (Австрия) и в Музыкальном университете Вены, а также обучался в Новосибирской консерватории по специальности «Симфоническое дирижирование». Он является последователем знаменитой скрипичной школы Д.Ф. Ойстраха, учеником прославленного педагога Ольги Владимировны Марченко. В настоящее время Эльдар Нагиев выступает с концертами по всему миру.

Сольные партии в этот вечер также представят признанные казахстанские музыканты, лауреаты международных конкурсов Ермек Курманаев (виолончель) и Евгения Курманаева (скрипка). Партия клавесина – Анара Камельинова.

В программу концерта вошли шедевры мировой классики, такие как концерт для трех скрипок с оркестром А. Вивальди, концерт для двух скрипок с оркестром И.С. Баха, дивертисмент для струнного квартета, первая часть концерта для скрипки с оркестром №5, первая часть концертной симфонии для скрипки и альта В.А. Моцарта (партию альта исполнит на виолончели Е. Курманаев), серенада для струнного оркестра А. Дворжака, дивертисмент И. Фролова и др.

- Основная идея проекта «Музыкальный перекресток» заключается в том, чтобы показать, насколько интересна, сложна и богата творческая жизнь солиста оркестра. Музыканты не только исполняют весь оперный, балетный и симфонический репертуар театра, но и выходят на сцену с сольными номерами, выступают в составе различных инструментальных ансамблей. Наш друг Эльдар Нагиев блестяще совмещает все эти ипостаси, параллельно успешно развивая и карьеру дирижера, и мы приглашаем всех слушателей этим музыкальным вечером насладиться виртуозной игрой прекрасного музыканта, - отметил Багдат Абильханов.

Начало концерта в 18:00.