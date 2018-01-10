Новое госпособие появится в Казахстане

С 1 июля 2018 года в Казахстане появится новое государственное пособие. Об этом говорится в Послании президента, сообщает Zakon.kz.

«Поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства», - сообщил Назарбаев.

Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей.

По словам президента, на эти цели потребуется до 3 миллиардов тенге в 2018 году.

Он также напомнил, что в 2016-2017 годах были трижды повышены пенсии и пособия.

«Базовая пенсия выросла в общей сложности на 29%, солидарная - на 32%, пособия на рождение ребенка - на 37%, а по инвалидности и потере кормильца - каждое на 43%. Заработная плата работников здравоохранения увеличилась до 28%, образования - до 29%, социальной защиты - до 40%, госслужащих корпуса «Б» - на 30%, стипендии - на 25%», - сообщил Назарбаев.

Глава государства также сообщил, что расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12% и превысили 4,1 триллиона тенге.

«Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более 3 миллионов казахстанцев. С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8%. Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-инвалидов, составило до 16%. С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа», - сообщил он.