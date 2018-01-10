В соответствии с подпунктом 70-21) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» утверждены Правила допуска на рассмотрение, рассмотрения и отбора инвестиционных программ модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Действующие энергопроизводящие организации, намеревающиеся заключить с уполномоченным органом инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление (далее - Соглашение), до первого февраля направляют в Совет рынка инвестиционные программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления (далее - инвестиционные программы) на бумажном и электронном носителях вместе с информацией об основных параметрах инвестиционных программ по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Вместе с инвестиционными программами в Совет рынка также вносятся результаты независимых технического и финансового аудитов, проведенных при разработке данных инвестиционных программ.

Совет рынка отдельно по каждой инвестиционной программе, внесенной в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил и соответствующей критериям допуска, указанным в приложении 2 к настоящим Правилам, готовит рекомендацию о целесообразности либо нецелесообразности ее реализации.

Инвестиционные программы, получившие рекомендацию Совета рынка о целесообразности реализации (далее - Рекомендация), допускаются на рассмотрение в уполномоченный орган.

Инвестиционные программы, допущенные на рассмотрение в уполномоченный орган, информация об их основных параметрах по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, и соответствующие им Рекомендации вносятся Советом рынка в Уполномоченный орган в срок до первого апреля года, в котором указанные инвестиционные программы внесены в Совет рынка.

Совет рынка публикует список инвестиционных программ, допущенных и не допущенных на рассмотрение в уполномоченный орган, на своем интернет-ресурсе в срок до третьего апреля года, в котором они внесены в Совет рынка.

При рассмотрении допущенных на рассмотрение инвестиционных программ уполномоченный орган руководствуется одновременно следующими критериями отбора:

1) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности (далее - индивидуальный тариф);

2) тип электрической станции.

Уполномоченный орган для каждой из рассматриваемых инвестиционных программ выставляет по критериям отбора баллы, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

После выставления баллов, уполномоченный орган составляет ранжированный список инвестиционных программ по количеству набранных баллов в порядке убывания количества набранных баллов: от инвестиционной программы с максимальным количеством набранных баллов до инвестиционной программы с минимальным количеством набранных баллов.

При этом, если в результате выставления баллов, осуществляемого уполномоченным органом в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, возникают совпадения баллов, то при составлении ранжированного списка в рамках каждого совпадения баллов осуществляется дополнительное ранжирование соответствующих инвестиционных программ.

Данное дополнительное ранжирование осуществляется по значениям индивидуального тарифа данных инвестиционным программам в порядке возрастания этих значений: от инвестиционной программы с минимальным значением индивидуального тарифа до инвестиционной программы с максимальным значением индивидуального тарифа.

После составления ранжированного списка, уполномоченный орган рассчитывает сумму уровней необходимого ежегодного возврата рассматриваемых инвестиционных программ, включая в нее поочередно, в порядке возрастания очередности данных инвестиционных программ в ранжированном списке, соответствующие им уровни необходимого ежегодного возврата. Инвестиционные программы, сумма уровней необходимого ежегодного возврата которых не превышает допустимого объема, признаются отобранными.

В отношении действующих энергопроизводящих организаций, чьи инвестиционные программы признаны отобранными, уполномоченный орган принимает решение о заключении с ними Соглашений, в которые включаются соответствующие отобранные инвестиционные программы.

Список действующих энергопроизводящих организаций, с которыми будут заключены Соглашения, и сумма уровней необходимого ежегодного возврата по инвестиционным программам данных Соглашений и всех действующих Соглашений, заключенных в предыдущих периодах, уполномоченный орган публикует на своем интернет-ресурсе в срок не позднее сорока календарных дней со дня публикации Советом рынка списка инвестиционных программ, допущенных и не допущенных на рассмотрение в уполномоченный орган.

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.