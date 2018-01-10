МИД РК приветствует прошедшие межкорейские переговоры

Казахстан призывает все заинтересованные стороны к скорейшему возобновлению переговорного процесса по ядерной и баллистической программам Северной Кореи - МИД.

Республика Казахстан приветствует состоявшиеся 9 января 2018 года переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и Корейской Народной Демократической Республикой и высоко оценивает усилия двух государств по улучшению двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном МИД заявлении, передает Zakon.kz.

В ведомстве выразили надежду, что встреча и участие КНДР в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане положит начало возобновлению полноценного межкорейского диалога и будет способствовать снятию напряженности на Корейском полуострове.

"Уверены, что активный диалог между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой будет иметь положительное влияние на вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Казахстан последовательно выступает за урегулирование ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров", - говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что в качестве председателя СБ ООН, а также как страна, добровольно отказавшаяся от ядерного оружия, Казахстан призывает все заинтересованные стороны к скорейшему возобновлению переговорного процесса по ядерной и баллистической программам Северной Кореи.

Фото: kursiv.kz.