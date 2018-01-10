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Из ОАЭ экстрадирован казахстанец, подозреваемый в мошенничестве на 30 млн тенге

10 января 2018, 12:04

Сейчас он водворен в СИ Астаны.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана Министерством юстиции Объединенных Арабских Эмиратов принято решение о выдаче казахстанца, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Найзабай Р. доставлен в страну силами Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Генконсульства Казахстана в ОАЭ.

"Он подозревается в том, что летом прошлого года путем обмана заполучил автомашины 7-ми владельцев, после чего продал их по подложным документам. Общая сумма ущерба составила 30 млн.тенге. После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Найзабай Р. водворен в следственный изолятор Астаны", - сообщили в Генпрокуратуре.

фото: ДВД Астаны


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