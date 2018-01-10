Назарбаев рассказал, на кого должны равняться казахстанцы
Такой человек имеет передовые и глобальные взгляды.
Наращивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии. Смысл «Рухани жаңғыру» именно в этом. Об этом сказал президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.
"Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды", - отметил глава государства.
По его словам, к сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом. Необходимо законодательно закрепить академическую свободу вузов, предоставив им больше прав создавать образовательные программы. Требуется усилить переподготовку преподавателей, привлекать зарубежных менеджеров в вузы, открывать кампусы мировых университетов.
"С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией", - сказал президент.
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Фото: akorda.kz
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