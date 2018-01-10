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Автоугонщик объяснил свой поступок сильным морозом

10 января 2018, 12:25

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Ушарала, подозреваемого в неправомерном завладении легковым автомобилем Mazda-626, передает Zakon.kz.

В своих показаниях задержанный пояснил, что причиной совершения преступления послужили наступившие в его городе холода – возвращаясь домой пешком в сильный мороз, мужчина почувствовал, что замерзает и, чтобы побыстрее добраться до тепла, он угнал первую попавшуюся машину.

Как выяснилось, автоугонщик завел машину путем присоединения проводов, но до дома он так и не доехал, «нарвавшись» по дороге на полицейский патруль.

«По факту неправомерного завладения автотранспортом начато уголовное производство, предусмотренное ст.200 УК РК. Угнанный автомобиль возвращен владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера процессуально принуждения «Обязательство о явке»», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции отметили, что с начала текущего года в регионе уже задержаны четыре автоугонщика.


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