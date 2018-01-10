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Полиция Астаны ищет мужчину, бравшего предоплату за невыполненный ремонт

10 января 2018, 12:37

Сумма ущерба составляет от 300 тысяч тенге до 3 млн 400 тысяч тенге.

Следственным отделом УВД района «Алматы» ДВД Астаны проводится досудебное расследование по факту мошеннических действий со стороны 30-летнего Амир Мекен, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Представляясь бригадиром по имени Арман, он предлагал произвести ремонт в квартирах. Брал предоплату якобы за предстоящую работу и скрывался. В настоящее время с заявлением обратились 7 человек. Сумма ущерба составляет от 300 тысяч тенге до 3 млн 400 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество».

"Граждан, пострадавших от мошеннических действий данного лица, просим обратиться в РОП УВД района «Алматы» по адресу (ул. Жансүгүрұлы,2) или позвонить по телефонам: 8 747 766 60 94, 8 (7172) 53 77 92 или на 102. ДВД Астаны просит быть бдительными и работать только с проверенными компаниями и частными лицами. Если у Вас самих на примете нет таких людей, то обратитесь к своим знакомым и они, наверняка, подскажут Вам. Нужно помнить, если Вам предлагают сделать работу быстро, качественно и очень дешево, то тут стоит насторожиться", - отметили в полиции.


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