В частности, направление граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж осуществляется в соответствии:

1) с перечнем заболеваний, при которых граждане Республики Казахстан направляются на лечение за рубеж за счет бюджетных средств согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) с перечнем отдельных категорий граждан Республики Казахстан, направляемых на лечение за рубеж за счет бюджетных средств согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Для решения вопроса направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, республиканская организация здравоохранения вносит на рассмотрение рабочему органу, следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность пациента;

2) выписка из истории болезни пациента, представленная медицинской организацией, содержащая результаты проведенных исследований и консультаций согласно клиническим протоколам диагностики и лечения сроком давности не более 30 (тридцать) рабочих дней;

3) заключение республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж за счет бюджетных средств согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Рабочий орган формирует перечень зарубежных медицинских организаций для направления на лечение за счет бюджетных средств и согласовывает его с комиссией.

Рабочий орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заключения республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж вносит данные о пациенте в перечень пациентов, претендующих на лечение за рубеж, с введением их в информационную систему «лист ожидания» размещенную на сайте рабочего органа.

Для вынесения заключения о направлении граждан на лечение за рубеж, рабочий орган:

1) рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, представленные республиканской организацией здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня их получения;

2) со дня получения заключения республиканской организации здравоохранения запрашивает у профильных зарубежных медицинских организаций, внесенных в перечень рабочего органа, программу лечения пациента и калькуляцию расходов на ее оказание (далее - ценовое предложение) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

3) привлекает врачей республиканской медицинской организации, рекомендовавшей лечение за рубежом, к отработке программы лечения пациентов в зарубежной клинике;

4) в случае запроса специалистов зарубежных медицинских организаций дополнительной информации о состоянии пациента, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса проводит телемедицинские консультации с зарубежными медицинскими организациями с предоставлением необходимых результатов исследований, проведенных в медицинских организациях Республики Казахстан.

По результатам осуществления мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта рабочий орган представляет комиссии в течение 25 (двадцати пяти рабочих дней) со дня получения от республиканской организации здравоохранения заключение о направлении пациента на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, рекомендацию рабочего органа о направлении пациента на лечение за рубеж за счет бюджетных средств по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, перечень документов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 4 настоящих Правил.

Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, который председательствует на заседаниях комиссии, а в случае его отсутствия заместитель председателя.

Функции секретаря комиссии выполняет специалист уполномоченного органа, не являющийся членом комиссии.

Комиссия состоит из нечетного количества членов из числа представителей уполномоченного органа, врачей профильных специальностей, представителей неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность по оказанию помощи гражданам при различных заболеваниях.

Члены комиссии принимают участие в её деятельности без права замены.

Секретарь комиссии в срок не менее чем за 3 (три) календарных дня до заседания комиссии направляет членам комиссии по электронной почте пакет документов о направлении пациента на лечение за рубеж за счет бюджетных средств.

Заседание комиссии считается правомочным при участии больше половины от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа участвующих в заседании комиссии.

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

Председатель комиссии назначает очередное заседание комиссии, в экстренных случаях созывает внеочередное заседание.

Перечень заболеваний, при которых граждане Республики Казахстан направляются на лечение за рубеж за счет бюджетных средств:

1. Артериовенозные мальформации и опухоли, требующие радиохирургического метода лечения (гамма-нож) ввиду локализации в хирургически недоступных функционально значимых областях головного мозга.

2. Артериовенозные мальформации сосудов ствола головного мозга, спинного мозга и артериальные аневризмы для эндоваскулярного лечения.

3. Опухоли основания черепа для трансорального удаления.

4. Злокачественные новообразования глаза, требующие радиохирургического лечения (гамма-нож, радиоактивные аппликаторы).

5. Кератопротезирование.

6. Заболевания, требующие трансплантации тканей (части ткани) или органов (части органов), за исключением аутологичных и родственных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток взрослых и детей, а также трансплантации роговицы.

7. Стенозы гортани.

8. Стенозы трахеи.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.