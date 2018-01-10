При поддержке БРК расширить экспорт молочных продуктов в Россию планирует «Молпродукт»

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) открыл возобновляемую кредитную линию ТОО «Молпродукт» (в составе группы компаний «Агропродукт») в сумме 2 млрд тенге сроком до 3 лет на закуп сырья и упаковки с целью производства и дальнейшей поставки молочной продукции на экспорт.

Финансирование открыто в рамках Программы «Нұрлы жол», под страховое покрытие АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – «KazakhExport»).

Предоставленное со стороны БРК финансирование позволит компании «Молпродукт» увеличить объем поставок своей продукции на перспективный российский рынок. Общий объем потребления молока в регионах РФ, в которые ожидается поставка продукции завода (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Республика Саха), составляет около 1,3 млн тонн в год.

«Ожидается, что при поддержке БРК экспортная выручка предприятия вырастет на 97%. Ожидаемый положительный эффект соответствует целям Программы «Нұрлы жол» по развитию казахстанского несырьевого экспорта, одним из агентов которой выступает Банк развития», - отметил старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Владимир Ли.

«Наши экспортные возможности увеличиваются при финансовой поддержке БРК, поскольку для расширения географии продаж нужны дополнительные ресурсы на покупку сырья и покрытие других производственных затрат. В перспективе мы также планируем начать поставки молочной продукции в Китай, как только предоставятся возможности для экспорта. Интерес у покупателей из Поднебесной к нашей продукции есть», - подчеркнула финансовый директор группы компаний «Агропродукт» Баян Ашимбаева.

В свою очередь, управляющий директор «KazakhExport» Руслан Тюлегенов, обратил внимание на то, что ТОО «Молпродукт» обслуживается в «KazakhExport» с июня 2016 года. «Тогда был реализован первый проект – страхование инвестиционного займа компании на приобретение оборудования для изготовления инновационной упаковки. Этот заем был выдан банком второго уровня в рамках программы льготного финансирования Банка развития Казахстана. Наш второй совместный проект предусматривает пополнение оборотных средств на расширение экспортной деятельности под страховое покрытие «KazakhExport». Данный инструмент, с одной стороны, позволит защитить БРК от риска дефолта заемщика, с другой - обеспечит финансирование всего цикла производимого на экспорт товара на выгодных условиях, а также минимизирует риск неисполнения финансовых обязательств со стороны внешних контрагентов», - отметил представитель «KazakhExport».

«Молпродукт» ежегодно производит 90 000 тонн продукции, около 15% объема которой (13 000 тонн) на сумму 2,5 млрд тенге экспортирует в Россию. За счет финансирования со стороны БРК компания намерена увеличить объем ежегодного экспорта продукции с 2018 года до 26 800 тонн, с ежегодной экспортной выручкой - до 4,3 млрд тенге. Таким образом, как ожидается, доля экспорта в выпускаемой предприятием продукции вырастет до 30%.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»: +7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz)

АО «ЭСК «KazakhExport» - дочерняя компания АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек». Миссия «KazakhExport» - поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. Пресс-служба: +7 727 250 00 21 (вн. 134), сайт www.keg.kz

ТОО «Молпродукт» входит в состав группы компаний «Агропродукт», которая является одним из крупнейших производителей молока и молочной продукции в РК.