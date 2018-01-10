При поддержке БРК расширить экспорт молочных продуктов в Россию планирует «Молпродукт»
Предоставленное со стороны БРК финансирование позволит компании «Молпродукт» увеличить объем поставок своей продукции на перспективный российский рынок.
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) открыл возобновляемую кредитную линию ТОО «Молпродукт» (в составе группы компаний «Агропродукт») в сумме 2 млрд тенге сроком до 3 лет на закуп сырья и упаковки с целью производства и дальнейшей поставки молочной продукции на экспорт.
Финансирование открыто в рамках Программы «Нұрлы жол», под страховое покрытие АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – «KazakhExport»).
Предоставленное со стороны БРК финансирование позволит компании «Молпродукт» увеличить объем поставок своей продукции на перспективный российский рынок. Общий объем потребления молока в регионах РФ, в которые ожидается поставка продукции завода (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Республика Саха), составляет около 1,3 млн тонн в год.
«Ожидается, что при поддержке БРК экспортная выручка предприятия вырастет на 97%. Ожидаемый положительный эффект соответствует целям Программы «Нұрлы жол» по развитию казахстанского несырьевого экспорта, одним из агентов которой выступает Банк развития», - отметил старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Владимир Ли.
«Наши экспортные возможности увеличиваются при финансовой поддержке БРК, поскольку для расширения географии продаж нужны дополнительные ресурсы на покупку сырья и покрытие других производственных затрат. В перспективе мы также планируем начать поставки молочной продукции в Китай, как только предоставятся возможности для экспорта. Интерес у покупателей из Поднебесной к нашей продукции есть», - подчеркнула финансовый директор группы компаний «Агропродукт» Баян Ашимбаева.
В свою очередь, управляющий директор «KazakhExport» Руслан Тюлегенов, обратил внимание на то, что ТОО «Молпродукт» обслуживается в «KazakhExport» с июня 2016 года. «Тогда был реализован первый проект – страхование инвестиционного займа компании на приобретение оборудования для изготовления инновационной упаковки. Этот заем был выдан банком второго уровня в рамках программы льготного финансирования Банка развития Казахстана. Наш второй совместный проект предусматривает пополнение оборотных средств на расширение экспортной деятельности под страховое покрытие «KazakhExport». Данный инструмент, с одной стороны, позволит защитить БРК от риска дефолта заемщика, с другой - обеспечит финансирование всего цикла производимого на экспорт товара на выгодных условиях, а также минимизирует риск неисполнения финансовых обязательств со стороны внешних контрагентов», - отметил представитель «KazakhExport».
«Молпродукт» ежегодно производит 90 000 тонн продукции, около 15% объема которой (13 000 тонн) на сумму 2,5 млрд тенге экспортирует в Россию. За счет финансирования со стороны БРК компания намерена увеличить объем ежегодного экспорта продукции с 2018 года до 26 800 тонн, с ежегодной экспортной выручкой - до 4,3 млрд тенге. Таким образом, как ожидается, доля экспорта в выпускаемой предприятием продукции вырастет до 30%.
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»: +7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz)
АО «ЭСК «KazakhExport» - дочерняя компания АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек». Миссия «KazakhExport» - поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. Пресс-служба: +7 727 250 00 21 (вн. 134), сайт www.keg.kz
ТОО «Молпродукт» входит в состав группы компаний «Агропродукт», которая является одним из крупнейших производителей молока и молочной продукции в РК.
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