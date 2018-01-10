Послы ряда стран вручили верительные грамоты Назарбаеву

В Акорде состоялась церемония вручения послами Швеции, Великобритании и Ирландии, Индии, Кубы верительных грамот Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент Zakon.kz.

«Казахстан с первых дней своей независимости проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на сотрудничество и диалог со всеми членами международного сообщества. Одним из наших ключевых партнеров в мире, несомненно, является Великобритания. Сотрудничество между нашими странами строится на прочной основе взаимного уважения и доверия. Сегодня Великобритания является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана. Мой визит в Лондон в 2015 году придал мощный импульс этому плодотворному взаимодействию», - сказал Н. Назарбаев в ходе церемонии.

При этом он отметил, что необходимо шире использовать двусторонний потенциал в инновационных и технологических сферах.

Как продолжил Глава государства, также особое значение придается развитию сотрудничества со Швецией.

«В прошлом году наши страны приступили к работе в Совете безопасности ООН и тесно взаимодействуют по актуальным вопросам международной повестки дня», - отметил Президент РК.

«Мы рассматриваем Республику Индия в качестве важного внешнеполитического и торгового партнера Казахстана. Я искренне рад вступлению вашей страны в ШОС в качестве полноправного члена. Уверен, ваша страна придаст новый динамизм и глубину работе Шанхайской Организации. В рамках саммита ШОС прошла наша встреча с премьер-министром Индии, в ходе которой нами были предметно обсуждены текущие вопросы двусторонних отношений и были даны конкретные поручения ведомствам двух стран по наращиванию темпов торгово-экономического сотрудничества», - добавил Н. Назарбаев.

Также Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества с Кубой.

«В последнее время развитие казахстанско-кубинских отношений довольно активизировались. В 2016 году состоялся мой первый официальный визит на Кубу. В ходе переговоров с руководством вашей страны мы определили новые перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Следует продолжить целенаправленную работу по наращиванию торгового и политического сотрудничества наших стран», - считает он.

В завершение Президент РК пожелал послам интересной и плодотворной работы в Астане.

«Надеюсь, что ваша миссия будет успешной, послужит всестороннему развитию отношений между нашими государствами. Желаю вам и вашим близким приятного пребывания на казахстанской земле. Мы создадим все условия для вашей плодотворной работы», - заключил Н. Назарбаев.

Верительные грамоты главе государства вручили посол королевства Швеция Матс Фойер, посол Республики Куба Эмилио Певида Пупо, посол Республики Индия Прабхат Кумар и посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Майкл Джон Гиффорд.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: пресс-служба Акорды.