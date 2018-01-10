Умер актер Михаил Державин
О дате прощания и похорон будет известно позже.
Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости.
"После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сказал представитель театра.
О дате прощания и похорон будет известно позже.
Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
С 1959 по 1967 год Державин работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в театре сатиры. Он также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.