В Казахстане рассмотрено первое дело в электронном формате
Электронный формат рассмотрения уголовных дел позволит сократить сроки расследований и финансовые затраты.
Первое дело в электронном формате рассмотрели в областном суде ЮКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
21 декабря 2017 года в Уголовно-процессуальный кодекс РК введены поправки, в том числе статья 42-1 «Формат уголовного судопроизводства», позволяющая вести уголовное судопроизводство в бумажном и электронном форматах.
Электронный формат рассмотрения уголовных дел позволит сократить сроки расследований и финансовые затраты, минимизировать риски фальсификации материалов, предоставить доступ к материалам в режиме реального времени, упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов.
Так, в Абайский районный суд Шымкента уголовное дело, преданного суду по п.3 ч.2 ст. 188 Уголовного кодекса РК, поступило в электронном формате.
Согласно обстоятельствам дела, 20 декабря 2017 года примерно в 16.00 часов с целью тайного хищения чужого имущества гражданин А. проник в дом потерпевшей, откуда похитил обогреватель стоимостью 30 000 тенге и скрылся с места преступления. В ходе главного судебного разбирательства стороны пришли к примирению.
Суд освободил А. от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей и возмещением ей подсудимым причиненного вреда. Производство по уголовному делу прекращено.
Фото с сайта buhsoft.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.