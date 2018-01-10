Стала известна причина инцидента с самолетом в аэропорту Алматы

Комиссия министерства по инвестициям и развитию РК завершила свою работу по инциденту с самолетом Boeing-767-300ER, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алматы, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно окончательному отчету комиссии причиной события явились неправильные действия экипажа, приведшие к разгону самолета в конце руления из-за выдерживания неоправданно высоких оборотов режима работы двигателей и неправильного применения тормозов при одновременном использовании их с двигателями, работающими в режиме разгона (39,5%), а также отвлечение внимания на оценку видимости и передачу сведений о ней диспетчеру перед взлетом.

Сопутствующими причинами явились некачественная предполетная подготовка, выразившаяся в незнании минимума аэродрома для взлета, приведшие к излишним переговорам с диспетчером и отвлечению внимания от операторских функций в кабине воздушного судна, незнание разметки РД "F", приведшие в преждевременном отвороту влево, не по осевой линии РД "F".

Кроме того, причиной инцидента явились разнонаправленные действия командира воздушного судна (одновременное увеличение режима работы двигателей и использование тормозов ВС), что указывает на деструкцию деятельности в принятии неадекватных управленческих решений и действий при возникновении сложных ситуаций.

Комиссией по расследованию даны рекомендации эксплуатантам воздушных судов Республики Казахстан для принятия ими превентивных, предупредительных мер с целью предотвращения подобных авиационных событий в будущем.

Напомним, 10 декабря 2017 года самолет Air Astana, выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы-Бангкок, во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Тормозная система самолёта находится в исправном состоянии. В аэропорту Алматы были отменены и задержаны несколько десятков рейсов.

Источник: Sputnik Казахстан

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