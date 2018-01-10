Радикальные перемены ждут абонентов сотовой связи в Казахстане

Абонентов сотовой связи в Казахстане ждут принципиальные изменения услуг, сообщаетZakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Обо всех принципиальных нововведениях в сфере оказания услуг сотовой связи рассказал заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Виталий Ярошенко:

«С учетом предложений пользователей услуг связи нами внесены соответствующие поправки в правила оказания услуг сотовой связи. Так, например, наиболее частой проблемой пользователей становится так называемый минусовой баланс. То есть люди, выезжая за рубеж, открывают услугу роуминга. Выезжая туда, они имеют на своем счету 30, 5, 10 тысяч тенге, а возвращаясь обратно, получают счет от оператора - минус 200 тысяч, минус 300 тысяч. Чтобы избежать таких ситуаций, как раз мы в правилах четко регламентировали, что теперь оператор сотовой связи обязан оказывать услуги только в пределах той суммы, которая есть на счету.

Другим нововведением в данных правилах также является отмена так называемых уведомительных сигналов при звонке на перенесенный номер. В 2016 году была введена услуга переносимости номеров, и данный способ уведомления никак не был регламентирован. Соответственно, операторы по своему усмотрению, чтобы исключить отток абонентов из своей сети в другую сеть, начали устанавливать уведомительный сигнал о звонке на перенесенный номер. Соответственно, в адрес нашего комитета начали поступать жалобы о том, что люди не могут дозвониться на перенесенный номер.

При разборе этих фактов выяснилось, что на самом деле дозвон проходит, просто перед дозвоном оператор сотовой связи установил звуковое уведомление. Один оператор поставил три коротких «бипа», потом пауза, а потом только идет сигнал вызова. Другой оператор поставил голосовое уведомление, потом паузу, потом сигнал вызова.

Теперь, с этими поправками, абонент сам вправе выбирать, уведомлять его о том, что он звонит на перенесенный номер, или нет.

Также еще одним нововведением является такое правило, что все дополнительные услуги сотовой связи оказываются абоненту только по его заявлению. То есть действует принцип: есть заявление - есть услуга. Это нововведение было придумано, чтобы избежать как раз таких услуг, которые абонент не подключал либо подключил по ошибке - это гороскопы, смс-рассылка, рассылка рекламы. Поэтому если абонент получает такую услугу, но не подавал заявление, он имеет право не оплачивать эту услугу.

Для облегчения подачи заявления его можно подать как в письменном виде оператору, так и через справочно-информационную службу. В правилах регламентировано, как работает эта справочно-информационная служба, а также введен единый номер дозвона для данной службы - это номер 116. Теперь абонент любой сети, набирая 116, попадает в справочно-информационную службу, и оператор обязан рассказать ему о текущем его балансе, тарифных планах, а также о полученных им услугах.

Кроме того, через эту справочно-информационную службу абонент взаимодействует с оператором при подключении и отключении данных услуг. Также правилами предусмотрено создание личного кабинета, через который также абонент может управлять своим счетом и подключать либо отключать те или иные услуги.

Кроме того, правила регламентируют порядок формирования тарифных планов. На самом деле, операторы сотовой связи самостоятельно формируют тарифные планы и объем тех услуг, которые абонент получает в данном тарифном плане, но в действующих правилах не регламентировано то, что при окончании одних услуг оператор мог по своему усмотрению либо приостановить все услуги, предусмотренные данным тарифным планом, либо мог вообще начать тарифицировать услуги, которые закончились по данному тарифному плану, с текущего счета абонента. Теперь это допускается делать только с согласия абонента.

То есть простыми словами объяснить можно так: вы, допустим, подключили тарифный план, предусматривающий у вас звонок на другого оператора, например, 30 минут, определенный пакет смс-сообщений, допустим, 300, и 10 Гб интернет-трафика. Вы активно пользовались интернетом и исчерпали свой лимит. Соответственно, разные операторы в данном случае поступали по-разному: некоторые просто приостанавливали вам все услуги, включая голос и смс, хотя у вас в пакете были эти услуги. Другие делали со счета абонента начинали уже по другому тарифу оказывать данные услуги. У вас счет обнулялся, и потом абонент опять писал к нам жалобу: как так, он купил тарифный план за 1000 тенге, плюс на счету него была 1000 тенге, а сейчас на счету ноль и услуги не оказываются, верните деньги. Вот чтобы такого не происходило, теперь оператор сотовой связи обязан получать согласие абонента на то, что он дополнительный объем услуг будет оказывать в данном тарифном плане.

Это наиболее важные изменения, которые мы внесли в правила оказания услуг сотовой связи».