Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Москве 350 человек эвакуированы с Киевского вокзала из-за угрозы взрыва

10 января 2018, 13:23

Сегодня неизвестные также сообщили об угрозе взрыва на Ярославском вокзале.

Около 350 человек эвакуированы с Киевского вокзала в Москве из-за сообщения о его минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверяют Киевский вокзал после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На время проверки эвакуированы 350 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве был "заминирован" Ярославский вокзал. Его территория уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Фото: Известия


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...