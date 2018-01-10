В Москве 350 человек эвакуированы с Киевского вокзала из-за угрозы взрыва

Сегодня неизвестные также сообщили об угрозе взрыва на Ярославском вокзале.

Около 350 человек эвакуированы с Киевского вокзала в Москве из-за сообщения о его минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверяют Киевский вокзал после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На время проверки эвакуированы 350 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве был "заминирован" Ярославский вокзал. Его территория уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Фото: Известия