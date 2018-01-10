В ДВД установили некоторых участников ролика с издевательствами над сайгаком

Часть участников видео с обессиленным сайгаком в Коргалжынском госзаповеднике установлена, сообщил руководитель пресс-службы Акмолинского департамента внутренних дел.

"Установлены некоторые участники видео с сайгаком, это жители Астаны, они будут допрошены. Пока в интересах следствия не можем разглашать остальную информацию, но уверяем, что дело находится на контроле", — сообщила руководитель пресс-службы Акмолинского ДВД Гульнар Пинчук.

Она отметила, что как только будут установлены все фигуранты резонансного дела, то об этом обязательно будет информирована общественность.

Напомним, в Министерство сельского хозяйства РК лично вело поиск героев ролика, издевавшихся над сайгаками.

"Данный материал передан в РОВД для выяснения личности этих людей", - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дильдахмет на своей странице в Facebook.

Ранее пользователи Facebook начали распространять видеоролики. На кадрах одного из них несколько мужчин и ребенок издеваются над сайгаком.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта ascania-nova.org