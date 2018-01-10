Новый порядок уплаты платежей за пользование лицензией на реализацию алкогольной продукции

ДГД по г. Алматы сообщает, что с 2018 года лица, получившие лицензию на хранение и реализацию алкогольной продукции, становятся плательщиками платы за пользование такой лицензией. Плата вносится ежегодно по месту нахождения плательщиков, равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.

Кроме того, в случае если период пользования лицензией составляет менее одного года, сумма платы определяется путем деления суммы платы, исчисленной за год, на двенадцать и умножения на соответствующее количество месяцев (полных или неполных) пользования лицензией в году.

Напомним, что ранее уплата полной суммы сбора производилась ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления деятельности.

При этом сумма, подлежащая перечислению в бюджет, для плательщиков г. Алматы осталась на прежнем уровне: 100 МРП - для лиц, имеющих право на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, и 200 МРП - для оптовых реализаторов.

К примеру, если раньше лица, получившие в текущем году лицензию на розничную реализацию алкоголя, должны были в последующем ежегодно производить уплату «сбора» в размере 100 МРП единовременно не позднее 20 июля, то согласно новому Налоговому кодексу данный платеж переквалифицирован в «плату», и уплачивается равными долями в течение года за фактический период пользования лицензией.

Получить лицензию на право хранения и реализации алкогольной продукции можно в порядке, установленном налоговым законодательством, с уплатой лицензионного сбора до подачи соответствующих документов в налоговый орган.