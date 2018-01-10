В частности, в Правила внесены следующие изменения дополнения:

Дополнены пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Предоставление специалистам подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья осуществляется в пределах выделенных сумм, согласно планам финансирования по обязательствам и платежам на соответствующий финансовый год.»;

Дополнены пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Прием документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, необходимых для получения мер социальной поддержки при обращении специалиста или его представителя по нотариально удостоверенной доверенности, а также получение уведомления о предоставлении (отказе) мер социальной поддержки на альтернативной основе осуществляется через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация).»;

Пункты 9 и 10 изложены в следующей редакции:

«9. Администратор осуществляет прием и регистрацию документов специалистов, претендующих на получение мер социальной поддержки, проверяет достоверность предоставленных документов, производит расчеты потребности финансовых средств и в течение трех рабочих дней со дня принятия документов направляет в комиссию.

10. Комиссия в течение семи рабочих дней с момента поступления документов от Администратора рассматривает предоставленные документы и рекомендует акимату района (города областного значения) о предоставлении специалисту мер социальной поддержки.

В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки, Администратор в течение трех рабочих дней с даты поступления рекомендации комиссии, направляет мотивированный ответ об отказе в предоставлении мер социальной поддержки:

специалисту (если специалист подал документы Администратору);

в Государственную корпорацию (если специалист подал документы через Государственную корпорацию).

В случае представления специалистом неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 8 настоящих Правил, Администратор или работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее - Расписка).

Расписка готовится в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

В случаях представления специалистом недостоверных данных (сведений), содержащихся в пакете документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, а также несоответствия специалиста требованиям пункта 8 статьи 18 Закона, Администратор отказывает в предоставлении мер социальной поддержки.»;

Дополнены пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. При недостатке бюджетных средств для оказания мер социальной поддержки специалистам, Комиссия рекомендует акимату района (города областного значения) приостановить сроки предоставления мер социальной поддержки, путем формирования очередности из числа претендентов на получение мер социальной поддержки по дате подачи заявления специалистами.

Сроки повторного рассмотрения документов специалистов, состоящих в очереди на получение мер социальной поддержки, устанавливаются Администратором и не превышают более одного года.

Администратор направляет уведомление о приостановлении сроков предоставления мер социальной поддержки:

специалисту (если специалист подал документы Администратору);

в Государственную корпорацию (если специалист подал документы через Государственную корпорацию).»;

Пункты 11, 12 и 13 изложены в следующей редакции:

«11. Акимат района (города областного значения) в течение семи рабочих дней с момента поступления рекомендации комиссии принимает постановление о предоставлении мер социальной поддержки специалистам и/или постановке на учет и очередность специалистов на получение мер социальной поддержки.

12. В течение пяти рабочих дней после принятия постановления, указанного в пункте 11 настоящих Правил, между Администратором, специалистом и поверенным (агентом) заключается Соглашение о предоставлении мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее - Соглашение).

13. После заключения Соглашения:

1) Администратор в течение пяти рабочих дней перечисляет сумму подъемного пособия на индивидуальные лицевые счета специалистов;

2) поверенный (агент) в течение двадцати пяти рабочих дней в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставляет специалисту кредит на приобретение или строительство жилья.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.