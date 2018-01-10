Найдено древнейшее изображение космической катастрофы

Группа астрономов Института фундаментальных исследований Тата в Индии обнаружила наскальный рисунок космического феномена, который, предположительно, являлся сверхновой. Возраст артефакта достигает около пяти тысяч лет, что делает его самым древним изображением взорвавшейся звезды, сообщает Quartz.

Кусок скалы с рисунком был найден в Кашмире — области на северо-западе полуострова Индостан. Он был вмурован в стену древнего дома, датированного 2100 годом до нашей эры. На камне изображены два ярких объекта в небе, а также фигуры людей и животных. По мнению исследователей, один из светящихся кругов является Солнцем или луной, а другой — сверхновой.

Сверхновой называется финальный этап жизни звезды, когда она взрывается, выделяя огромное количество лучистой энергии. При этом интенсивное рентгеновское излучение продолжает испускаться в течение сотен и тысяч лет после вспышки.

Ученые провели поиск по базам данных сверхновых и выяснили, что вспышка, обозначаемая как HB9, должна была быть видна на Земле около 3600 лет до нашей эры. Эта сверхновая, находящаяся в 2600 световых лет от Солнца, выглядела как светящийся круг, который по яркости лишь немногим уступал полной Луне.

Фигуры людей и животных являются, по мнению исследователей, созвездиями, которые окружали то место на небе, где вспыхнула HB9. Так, человек с луком — Орион, олень — Телец, копьеносец — часть Рыб, а собака — галактика Андромеды. Эти рисунки совпадают с очертаниями реальных созвездий, а расположение светящегося круга совпадает с местонахождением сверхновой.

Источник: Lenta.ru

Фото: IGCNA