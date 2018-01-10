Внесены изменения в нормы расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии «Болашак»

В частности, внесены следующие изменения: Пункты 2 и 3 изложены в следующей редакции: «2. Нормы прочих расходов включают в себя: оформление, продление визы (консульский сбор) обязательные услуги по требованию Посольств для оформления визы (консульского сбора); оформление и подачу не более 5 (пяти) анкетных форм в зарубежные высшие учебные заведения; регистрацию стипендиатов в уполномоченных органах принимающих стран и зарубежных высших учебных заведений; языковые курсы, в случае необходимости их прохождения по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, включая одно тестирование на определение уровня знания иностранного языка; сдачу не более одного раза по требованию зарубежного высшего учебного заведения предметных экзаменов, необходимых для поступления на академическое обучение по определению академического и технического уровня подготовки; обязательные услуги по требованию зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, осуществляющих проведение стажировок (далее - зарубежная организация), языковых курсов (далее - языковая школа), предмагистеркой подготовки, необходимые при поступлении на академическое обучение, языковые курсы, предмагистерскую подготовку, а также в процессе языковой и предмагистерской подготовки, академического обучения, стажировки стипендиата; обязательное медицинское обследование в соответствии с требованиями страны прохождения языковых курсов, предмагистерской подготовки, академического обучения, стажировки и/или зарубежного высшего учебного заведения, языковой школы, зарубежной организации; выпуск, перевыпуск по истечении срока действия и обслуживание банковской карточки стипендиата; представление зарубежными высшими учебными заведениями, языковыми школами или зарубежными организациями, определяемыми уполномоченными органами иностранных государств (далее - зарубежные партнеры), официальных документов об успеваемости стипендиата (транскриптов), медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений заболеваний, предусмотренное для иностранных студентов, расходы зарубежных партнеров, связанные с выполнением их обязательств по договорам на оказание услуг по организации академического обучения, прохождения языковых курсов, предмагистерской подготовки, стажировки. Оплата расходов производится по фактическим расходам на основании подтверждающих документов. 3. Расходы по проезду от места проживания в Республике Казахстан до места академического обучения, прохождения языковых курсов, предмагистерской подготовки, стажировки после присуждения международной стипендии «Болашак» производятся по выезду не ранее 30 (тридцати) календарных дней до начала академического обучения или прохождения языковых курсов, предмагистерской подготовки, стажировки и обратно не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания языковых курсов, предмагистерской подготовки, академического обучения или прохождения стажировки. В случае академического обучения длительностью более 1 (одного) учебного года - расходы по проезду от места проживания в Республике Казахстан до места обучения производятся по выезду не ранее 30 (тридцати) календарных дней до начала каждого учебного года обучения и обратно не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания каждого учебного года обучения, а также по проезду от места академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов, предмагистерской подготовки и обратно, в случае необходимости оформления или продления визы в Республике Казахстан. Оплата расходов производится по фактическим расходам на основании подтверждающих документов без оплаты провоза багажа: 1) по проезду внутри Республики Казахстан - за пользование воздушным и железнодорожным транспортом прямого следования (не более 5 (пяти) календарных дней с момента прибытия в Республику Казахстан до пункта проживания/с пункта проживания до момента выбытия из Республики Казахстан) - не выше тарифа купированного вагона (за исключением вагонов с двухместными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ), а также классов «Турист» и «Бизнес» скоростных поездов), за пользование автотранспортом по шоссейным и грунтовым дорогам - по существующей в данной местности стоимости проезда (за исключением такси); 2) по проезду за пределами Республики Казахстан - за пользование воздушным транспортом прямого следования (время в пути не более 5 (пяти) календарных дней) - по тарифу экономического класса, за пользование железнодорожным транспортом, за пользование автотранспортом по шоссейным и грунтовым дорогам - по существующей в данной местности стоимости проезда (за исключением такси). При этом оплата расходов по проезду за пределами Республики Казахстан за пользование воздушным транспортом производится в рамках наименьшей стоимости проезда на момент бронирования билета администратором программы «Болашак» по заявлению стипендиата. Начисление стипендии производится по нормам расходов фактического местонахождения стипендиата. Если стипендиат во время языковых курсов, предмагистерской подготовки, академического обучения (практики, исследовательской или другой работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом) находится в стране, штате или городе, который отличается от страны присуждения международной стипендии «Болашак», начисление производится по утвержденному нормативу страны фактического местонахождения стипендиата, если таковой имеется в утвержденном списке норм расходов в разрезе стран. В случае отсутствия норматива начисление производится по стране присуждения. Если стипендиат во время академического обучения (практики, исследовательской или другой работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом) находится на территории Республики Казахстан, то начисление производится в соответствии с Правилами назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116. Периодом начисления обладателям международной стипендии «Болашак» ежемесячных сумм расходов на проживание и питание в стране обучения для стипендиатов является период фактического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов, предмагистерской подготовки в стране обучения согласно академическому календарю зарубежного высшего учебного заведения/организации обучения, письму-приглашению (для впервые выезжающих), не иммиграционных форм для оформления студенческой визы (DS-2019, I-20), утвержденной программе прохождения стажировки, утвержденному учебному плану/ индивидуальному учебному плану (выезжающих для продолжения академического обучения), но не превышающий срок, установленный договором на организацию обучения/прохождения стажировки. Начисление ежемесячных сумм расходов на проживание и питание в стране обучения производится за каждый календарный месяц в полном объеме. В случае, когда общее количество дней первого месяца академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов, предмагистерской подготовки и последнего месяца академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов, предмагистерской подготовки составляет 30 (тридцать) календарных дней или менее, то начисление осуществляется в первом либо последнем месяце академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов, предмагистерской подготовки. Если количество учебных дней в первом или последнем месяцах учебного периода составляет не более 3 (трех) календарных дней, то начисление за данные месяцы не производится. Начисление сумм расходов на приобретение учебных материалов в период академического обучения производится два раза в год, согласно утвержденному учебному плану, в период прохождения языковых курсов, предмагистерской подготовки и стажировки производится ежемесячно. Начисление и выплата стипендии на проживание, питание и приобретение учебной литературы производится согласно нормам расходов, утвержденным в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, по рыночному курсу обмена валют на дату формирования ведомости. Выплаты ежемесячных сумм расходов на проживание и питание производятся с 25 числа предшествующего месяца по 5 число текущего. Нормы расходов по приобретению учебной литературы обладателями международной стипендии «Болашак» в процессе обучения по программе «бакалавриат» для получения высшего специального образования, обучения в клинической ординатуре, аспирантуре распространяются на обладателей стипендии, участвовавших в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» до 2012 года.»; Типовой договор на организацию обучения для получения степени магистра (для лиц, участвовавших в конкурсе по категории самостоятельно поступивших или общего конкурса), утвержденный указанным приказом: Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.