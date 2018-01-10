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Кастро передал привет Назарбаеву

10 января 2018, 13:53

Посол Кубы в РК передал братский привет от Рауля Кастро, с которым Президент РК знаком лично.

На церемонии вручения в Акорде послами ряда государств верительных грамот Нурсултану Назарбаеву посол Кубы Эмилио Певида Пупо передал Президенту РК братское приветствие от главы своего государства, правительства Кубы и главнокомандующего ее вооруженных сил Рауля Кастро, а также от народа Кубы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Господин Рауль помнит Президента Казахстана, восхищается его смелостью, политической мудростью как стратега и Лидера нации. Он с теплотой вспоминает его визит в Гавану. Он пожелал укрепления нашей безусловной дружбы», - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность двух стран, существуют «широкие возможности и большой потенциал для развития сотрудничества, которые отвечали бы интересам обоих государств».

«Надо вспомнить, что среди офицеров и солдат, которые прибыли на Кубу во время так называемого Карибского кризиса, было много казахстанцев. Мы этого не забудем. Мы вспоминаем это, и благодарны за помощь и поддержку», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: пресс-служба Акорды.


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