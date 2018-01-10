Сын шымкентского депутата объявлен в розыск

Его подозревают в хищениях более 430 миллионов тенге.

В Шымкенте объявлен в розыск потомственный чиновник - сын депутата местного маслихата, бывший руководитель центра занятости Асылжан Жамалбеков, пишет газета "Время".

Осенью 2017 года директору центра занятости населения Шымкента Асылжану Жамалбекову исполнился 31 год. А уже зимой он скрылся от следствия по делу о хищениях более 430 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку безработных.

О происходящем в центре занятости стало известно еще прошлым летом. Представитель комитета госдоходов Минфина РК Арман Есенбаев рассказал об ОПГ, куда вошли сотрудники ряда госорганов и полицейские.

Асылжан Жамалбеков исчез в ноябре. В соцсетях в одной из последних записей он оставил многозначительную фразу - "Спеша заработать на жизнь, не забудь просто жить!".

Отмечается, что 31-летний подозреваемый - выходец из очень хорошей семьи Шымкента. Его родной брат Ержигит Шарипбеков служит заместителем акима Сайрамского района области. Другой брат - Нуржан Жамалбеков - ранее весьма успешно трудился в прокуратуре ЮКО и правоохранительных органах, но затем не прошел аттестацию. А их отец Шарипбек Жамалбек - депутат областного маслихата.

Михаил Козачков.

Фото: kazrabat.kz.