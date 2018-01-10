Казахстан значится в приоритете у экспортеров шведской продукции

Посол Швеции в Казахстане Матс Фойер на церемонии вручения верительных грамот Президенту РК отметил растущий интерес к Казахстану со стороны представителей шведского бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

«С самого первого дня я почувствовал теплое гостеприимство Казахстана и его людей. Спасибо вам. В прошлом году Швеция и Казахстан отмечали важное юбилейное событие - 25-летие установление дипломатических отношений. Шведско-казахстанские отношения достигли высокого уровня развития. Сегодня осуществляется регулярный обмен визитами правительственных и парламентских делегаций, динамично развиваются торгово-экономические и инвестиционные взаимодействия», - сказал дипломат.

По его словам, Швеция занимает второе место среди северных стран по объемам прямых инвестиции в экономику Казахстана и товарообороту.

«Это свидетельствует о растущем интересе шведского бизнеса к Казахстану и его стимулирования со стороны правительства Швеции. Так, в 2015 году в Швеции была принята Стратегия по продвижению экспорта, в котором Казахстан числится среди приоритетных стран, куда поощряется экспорт шведской продукции. В этом месяце шведская торговая делегация в области транспортной инфраструктуры и энергетики посетит Казахстан», - проинфомировал М. Фойер.

Как отметил посол, большое внимание уделяется сотрудничеству в области науки и инноваций.

«Год тому назад Казахстан и Швеция совместно приступили к работе в качестве непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы и обе страны тесно сотрудничают по всем вопросам повестки дня. Я бы хотел поздравить Казахстан по случаю его текущей важной роли в качестве председателя СБ ООН и пожелать успехов. Учитывая актуальную внешнюю политику Казахстана, Швеция привержена развитию диалога с ним по актуальным вопросам международной политики, достигнутый за четверть века высокий уровень шведско-казахстанского сотрудничества открывает новые перспективы, как для дальнейшего укрепления политического диалога, так и для взаимодействия между деловыми кругами и гражданами двух стран», - подчеркнул он.

В заключение дипломат указал, что как посол Швеции в Казахстане он намерен приложить все усилия для того, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие и углубления двусторонних отношений между двумя странами.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kursiv.kz.