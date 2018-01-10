Назарбаев: Казахстан продолжит консолидировать мир против ядерного оружия

На церемонии вручения в Акорде послами ряда иностранных государств верительных грамот президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву глава государства еще раз напомнил о приоритетах председательствования РК в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, передает корреспондент Zakon.kz.

«В январе 2018 года Казахстан приступает к исторической работе в качестве председателя Совета безопасности ООН. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан работает по всей повестке этого важнейшего органа, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления глобального мира и безопасности», - сказал глава государства.

По его словам, 18-го января 2018 года он будет участвовать в тематическом брифинге СБ ООН - «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ), меры доверия».

«Эта тема для заседания выбрана не случайно. Мы намерены продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия», - подчеркнул Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова