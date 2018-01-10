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Звезды российской ЖХЛ прибыли в Астану

10 января 2018, 14:09

Девушки команды «Восток» отправились на тренировочные сборы в «Барыс Арена».

Спортсменки Женской хоккейной лиги показали свое мастерство на тренировке в ледовом дворце «Барыс Арена», передает корреспондент аstana.gov.kz.

Едва прилетев в морозную столицу, девушки команды «Восток» отправились на тренировочные сборы в «Барыс Арена».

«Я с команды «Восток», сегодня утром мы прилетели в Астану, осмотреться еще не успели, сегодня в течение дня увидим город, надеюсь. Мне сказали, что мы живем на окраине города. Самое главное для нас – посмотреть хоккейный стадион «Барыс Арена». Здесь у нас будет единственный матч, но очень важный, будет столкновение запада и востока, это всегда накал. Если в КХЛе игровой характер, то для нас важна победа. Любой ценой. Надеемся, будет много болельщиков. Порадуем их красивой игрой», – рассказала вратарь команды «Восток» Анна Пругова.

По словам спортсменки, экипировка хоккеиста весит от 25 до 30 килограммов. Каждую игру и тренировку девушки надевают тяжелое обмундирование и борются на равных условиях с сильной половиной человечества.

«Хотим показать красивый хоккей, популяризировать его, даже если матчи дружеские, все спортсмены хотят выиграть. В этом году мы усилились, я думаю, мы дадим достойный бой», – сказал главный тренер хоккейной команды «Восток» Денис Афиногенов.


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