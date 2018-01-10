Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2017 года составило 239 588

В декабре 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 902 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 7,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 26%.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за декабрь из них: декабрь 2017 г. к январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. индивидуальные дома квартиры в многоквартирных домах ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. Республика Казахстан 18 902 5 037 13 865 -7,9 1,5 26,0 Акмолинская 1 016 342 674 3,6 41,5 25,3 Актюбинская 902 202 700 -13,7 -20,2 25,1 Алматинская 1 202 729 473 -1,7 -0,3 10,6 Атырауская 833 184 649 59,3 142,2 45,4 Западно-Казахстанская 739 232 507 -3,3 24,8 32,0 Жамбылская 612 324 288 -23,4 -5,1 15,0 Карагандинская 1 814 272 1542 -17,5 5,0 28,3 Костанайская 1 048 314 734 -12,9 16,1 30,3 Кызылординская 338 218 120 -1,2 -39,2 15,0 Мангистауская 1 077 118 959 83,2 58,1 45,3 Южно-Казахстанская 1 583 715 868 -0,4 18,6 15,0 Павлодарская 859 167 692 -9,3 10,7 40,5 Северо-Казахстанская 549 281 268 -20,2 -5,7 41,6 Восточно-Казахстанская 1 522 499 1 023 -8,9 12,7 31,9 г. Астана 2 424 86 2 338 -22,7 -24,1 31,7 г. Алматы 2 384 354 2 030 -15,5 -17,4 17,3

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.01.2018 г.