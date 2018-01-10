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Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2017 года составило 239 588

 

В декабре 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 902 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 7,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 26%.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество сделок купли-продажи за декабрь

из них:

декабрь 2017 г. к

январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.

индивидуальные дома

квартиры в многоквартирных домах

ноябрю 2017 г.

декабрю 2016 г.

Республика Казахстан

18 902

5 037

13 865

-7,9

1,5

26,0

Акмолинская

1 016

342

674

3,6

41,5

25,3

Актюбинская

902

202

700

-13,7

-20,2

25,1

Алматинская

1 202

729

473

-1,7

-0,3

10,6

Атырауская

833

184

649

59,3

142,2

45,4

Западно-Казахстанская

739

232

507

-3,3

24,8

32,0

Жамбылская

612

324

288

-23,4

-5,1

15,0

Карагандинская

1 814

272

1542

-17,5

5,0

28,3

Костанайская

1 048

314

734

-12,9

16,1

30,3

Кызылординская

338

218

120

-1,2

-39,2

15,0

Мангистауская

1 077

118

959

83,2

58,1

45,3

Южно-Казахстанская

1 583

715

868

-0,4

18,6

15,0

Павлодарская

859

167

692

-9,3

10,7

40,5

Северо-Казахстанская

549

281

268

-20,2

-5,7

41,6

Восточно-Казахстанская

1 522

499

1 023

-8,9

12,7

31,9

г. Астана

2 424

86

2 338

-22,7

-24,1

31,7

г. Алматы

2 384

354

2 030

-15,5

-17,4

17,3

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.01.2018 г.

 

 

10 января 2018, 14:09
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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