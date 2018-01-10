Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2017 года составило 239 588
В декабре 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 902 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 7,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 26%.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество сделок купли-продажи за декабрь
|
из них:
|
декабрь 2017 г. к
|
январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
индивидуальные дома
|
квартиры в многоквартирных домах
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
Республика Казахстан
|
18 902
|
5 037
|
13 865
|
-7,9
|
1,5
|
26,0
|
Акмолинская
|
1 016
|
342
|
674
|
3,6
|
41,5
|
25,3
|
Актюбинская
|
902
|
202
|
700
|
-13,7
|
-20,2
|
25,1
|
Алматинская
|
1 202
|
729
|
473
|
-1,7
|
-0,3
|
10,6
|
Атырауская
|
833
|
184
|
649
|
59,3
|
142,2
|
45,4
|
Западно-Казахстанская
|
739
|
232
|
507
|
-3,3
|
24,8
|
32,0
|
Жамбылская
|
612
|
324
|
288
|
-23,4
|
-5,1
|
15,0
|
Карагандинская
|
1 814
|
272
|
1542
|
-17,5
|
5,0
|
28,3
|
Костанайская
|
1 048
|
314
|
734
|
-12,9
|
16,1
|
30,3
|
Кызылординская
|
338
|
218
|
120
|
-1,2
|
-39,2
|
15,0
|
Мангистауская
|
1 077
|
118
|
959
|
83,2
|
58,1
|
45,3
|
Южно-Казахстанская
|
1 583
|
715
|
868
|
-0,4
|
18,6
|
15,0
|
Павлодарская
|
859
|
167
|
692
|
-9,3
|
10,7
|
40,5
|
Северо-Казахстанская
|
549
|
281
|
268
|
-20,2
|
-5,7
|
41,6
|
Восточно-Казахстанская
|
1 522
|
499
|
1 023
|
-8,9
|
12,7
|
31,9
|
г. Астана
|
2 424
|
86
|
2 338
|
-22,7
|
-24,1
|
31,7
|
г. Алматы
|
2 384
|
354
|
2 030
|
-15,5
|
-17,4
|
17,3
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.01.2018 г.
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